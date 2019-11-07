Hadise epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya, "Eda Nur, en kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Hadise, epilepsi hastası hayranı Edanur'a verdiği sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk." dedi.

Hadise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.