Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu

Acun Ilıcalı'dan Miami'de kalacağı otelin parasını istemesiyle günlerce konuşulan Şeyma Subaşı, hala kaldığı otelden olay yaratan bir paylaşım yaptı. Subaşı'nın bikinili paylaşımı, kısa sürede tepkilere neden oldu.

Instagram'ın hikayeler bölümünden bikinisiyle kısa bir video çekip paylaşan Subaşı, tatilinden eğlenceli anlarını da eleştirilere kulak tıkayarak yayınlamaya devam ediyor. Son olarak bu paylaşımı yapan Subaşı, "Acun'dan aldığı paraları yiyor" yorumlarına yine maruz kaldı.