MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu

Acun Ilıcalı'ya attığı mesajı ifşa olduktan sonra sevgilisiyle Miami'ye giden Şeyma Subaşı, kaldığı otel odasının balkonundan bikinili bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Miami'de kalacağı otelin parasını istemesiyle günlerce konuşulan Şeyma Subaşı, hala kaldığı otelden olay yaratan bir paylaşım yaptı. Subaşı'nın bikinili paylaşımı, kısa sürede tepkilere neden oldu.

Instagram'ın hikayeler bölümünden bikinisiyle kısa bir video çekip paylaşan Subaşı, tatilinden eğlenceli anlarını da eleştirilere kulak tıkayarak yayınlamaya devam ediyor. Son olarak bu paylaşımı yapan Subaşı, "Acun'dan aldığı paraları yiyor" yorumlarına yine maruz kaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Varlık Fonu duyurdu! At yarışları ve bahis hizmet alımı yapılacak
Şanlıurfa'da tekne turu yapan turistler sudaki cesedi manken sandı
Hindistan'da tanrı heykellerine hava kirliliğine karşı maske takıldı
KHK açıklaması alevleniyor! AK Partili Bülent Turan'dan Arınç'a tavsiye
Iğdır'da akılalmaz olay! Oyun oynarken tandıra düşen çocuk yandı
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tutuştular! AB'den Türkiye'ye yeni mali kaynak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı tepkisi
Antibiyotik kullanımında kime başvuruyoruz?
2020 trafik cezaları zamlandı işte yeni trafik cezaları liste
Maliye Bakanı Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak bir modeli hazırladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik."
2. yargı paketi içeriği nedir af yasası son haberler geldi
Rusya'da feci kaza! Yola böyle savruldular
Mevlit Kandili orucu kaç gün tutulur 2 gün tutmak gerekir mi?