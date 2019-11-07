MEDYA

Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 8. yeni bölümüyle 13Kasım 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 13 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahreyn'de 117 yıl sonra bir ilk! Kasım'da yanıyorlar
Erdoğan imzaladı Hazine karşılayacak! Suriye'deki sivil halka 100 bin ton un hibe
Erdoğan verdiği sözü tuttu 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti
Nedim Şener'den Ahmet Altan'a Balyoz çağrısı: Ne biliyorsan anlat
MHP'li Sefer Aycan: Türkiye İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını alıyor
Ahmet Hakan tarafını seçti Canan Kaftancıoğlu Necati Özkan kavgası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mesut Özil'e saldırının yeni görüntüleri
Kurşun 4. bölüm fragmanı
Rüzgar Mağden'in 2. sayfa itirafları! 32 yaş büyük Gönül Yazar'la birlikte
Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
GS TV spikerinden şok sözler: 5-0'a razıydık
Işın Karaca eşleri kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Galatasaray maçının ardından Zinedine Zidane açıkalam
Işın Karaca Tuğrul Odabaş boşandı Işın Karaca eşi kimdir?