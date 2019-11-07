Mesut Özil'e saldırının yeni görüntüleri

Londra polisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ile zanlıların fotoğraflarını yayınladı.

Londra polisinin Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, motosikletli iki kişinin Mesut Özil'in aracına yaklaştığı, bunlardan birinin Kolasinac'a bıçak çektiği görülüyor.

Kolasinac'ı bıçaklamakla tehdit eden kişilerin, Bosna Hersekli oyuncunun karşı koyup peşlerine düşmesi üzerine kaçması dikkati çekiyor. Bu arada Mesut Özil'in, aracının kapısını kapattığı görüntülere yansıyor.

Polis, bugünkü duruşmada saldırıyı soygun amaçlı yaptıklarını itiraf eden zanlılar Jordan Northover ile Ashley Smith'in fotoğraflarını da yayınladı.

Polisin sosyal medyadaki açıklamasında da güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bıçak çekmekte tereddüt etmedikleri, ancak kendilerine karşı konulacağını ummadıkları ifade edilerek, "Bir mağdur, sağlam durdu ve şüphelileri defetti." denildi. Suçlarını itiraf eden zanlılar hakkında, 8 Kasım Cuma günü karar verilmesi bekleniyor.