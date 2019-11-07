SPOR

Mesut Özil'e saldırının yeni görüntüleri

Londra polisinin Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, motosikletli iki kişinin Mesut Özil'in aracına yaklaştığı, bunlardan birinin Kolasinac'a bıçak çektiği görülüyor.

Londra polisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ile zanlıların fotoğraflarını yayınladı. 

Londra polisinin Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, motosikletli iki kişinin Mesut Özil'in aracına yaklaştığı, bunlardan birinin Kolasinac'a bıçak çektiği görülüyor. 

Kolasinac'ı bıçaklamakla tehdit eden kişilerin, Bosna Hersekli oyuncunun karşı koyup peşlerine düşmesi üzerine kaçması dikkati çekiyor. Bu arada Mesut Özil'in, aracının kapısını kapattığı görüntülere yansıyor. 

Polis, bugünkü duruşmada saldırıyı soygun amaçlı yaptıklarını itiraf eden zanlılar Jordan Northover ile Ashley Smith'in fotoğraflarını da yayınladı.

Polisin sosyal medyadaki açıklamasında da güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bıçak çekmekte tereddüt etmedikleri, ancak kendilerine karşı konulacağını ummadıkları ifade edilerek, "Bir mağdur, sağlam durdu ve şüphelileri defetti." denildi. Suçlarını itiraf eden zanlılar hakkında, 8 Kasım Cuma günü karar verilmesi bekleniyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahreyn'de 117 yıl sonra bir ilk! Kasım'da yanıyorlar
Erdoğan imzaladı Hazine karşılayacak! Suriye'deki sivil halka 100 bin ton un hibe
Erdoğan verdiği sözü tuttu 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti
Nedim Şener'den Ahmet Altan'a Balyoz çağrısı: Ne biliyorsan anlat
MHP'li Sefer Aycan: Türkiye İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını alıyor
Ahmet Hakan tarafını seçti Canan Kaftancıoğlu Necati Özkan kavgası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kurşun 4. bölüm fragmanı
Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
Rüzgar Mağden'in 2. sayfa itirafları! 32 yaş büyük Gönül Yazar'la birlikte
GS TV spikerinden şok sözler: 5-0'a razıydık
Galatasaray maçının ardından Zinedine Zidane açıkalam
Işın Karaca eşleri kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Fatih Terim: "Söyleyecek tek şey var. Yazık"
Işın Karaca Tuğrul Odabaş boşandı Işın Karaca eşi kimdir?