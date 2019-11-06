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Jet Sosyete 3. Sezon 5. Bölüm Fragmanı

PuhuTV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete'nin 3. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Jet Sosyete yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni sezonunda neler olacak? Jet Sosyete yeni bölüm ile 1 Kasım 2019 Cuma akşamı PuhuTV'de...

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

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