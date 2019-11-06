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Okan Buruk: "3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynayacakları Wolfsberger maçı öncesi yaptığı açıklamada, Oyuncularına güvendiğini belirterek, "3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında yarın Wolfsberger ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile oyuncu Mehmet Topal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, mücadele gücü yüksek ve istikrarlı bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, “Mücadele güçleri yüksek ve iyi bir oyunları var. Zor bir maç bizi bekliyor, kazanmak için yarın elimizden geleni yapacağız. İrfan hem bizim, hem Türkiye’nin önemli bir oyuncusu. Onun yokluğunda ofansa geçişlerde sorun yaşadık. Ama tüm oyuncularım çok değerli ve bu maça hazır. İrfan, Aleksic, Mahmut önemli eksikler ama kaliteli oyuncularımız var. Ben tüm oyuncularımıza güveniyorum. Epureanu haftada bir maç oynayabiliyor. Onun için maç seçiyoruz. Rakibimizin eksi ve artı yönlerini biliyoruz. 3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Mehmet Topal: "Yarın da galip gelmek istiyoruz"

Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal ise, ilk maçı kazandıklarını vurgulayarak, "Yarın da galip gelmek istiyoruz. Yarın alacağımız galibiyetle rakibimizi ikili averajda geride bırakmak istiyoruz. Rakibimiz çok koşan, iyi bir takım. Yarın en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp, istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

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