MEDYA

Afili Aşk 22. bölüm fragmanı

Afili Aşk dizisi 22. yeni bölümüyle 13 Kasım 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Afili Aşk 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Afili Aşk 13 Kasım 2019 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yeyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları böyle savundu
Galatasaray taraftarından olay tezahürat
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
Doktorların yüz karası! Pes dedirtti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ile görüştü! ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 9. bölüm 2. fragmanı
"Recep İvedik 6"nın galası yapıldı
2020 MTV tablosu motor hacmine göre yeni fiyat tablosu
Recep Uçar: "Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
Adana’da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan yıllar sonra gelen annelik itirafı
Jet Sosyete 3. Sezon 5. Bölüm Fragmanı
Çin - Türkiye - Prag tren hattı güzergahı! Seferler başladı Türkiye'deki durakları