GÜNCEL

Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

AKSARAY'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzeretoplam  334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı. 

Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği, açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhlandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmktedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Varlık Fonu duyurdu! At yarışları ve bahis hizmet alımı yapılacak
Şanlıurfa'da tekne turu yapan turistler sudaki cesedi manken sandı
Hindistan'da tanrı heykellerine hava kirliliğine karşı maske takıldı
KHK açıklaması alevleniyor! AK Partili Bülent Turan'dan Arınç'a tavsiye
Iğdır'da akılalmaz olay! Oyun oynarken tandıra düşen çocuk yandı
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tutuştular! AB'den Türkiye'ye yeni mali kaynak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu
Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı tepkisi
2020 trafik cezaları zamlandı işte yeni trafik cezaları liste
Antibiyotik kullanımında kime başvuruyoruz?
Maliye Bakanı Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak bir modeli hazırladık
2. yargı paketi içeriği nedir af yasası son haberler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik."
Mevlit Kandili orucu kaç gün tutulur 2 gün tutmak gerekir mi?