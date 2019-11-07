GÜNCEL

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AVCILAR'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eğitime 1 gün ara verildi

Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.  

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç'tan KHK faciadır sözüne tepki gösteren Erdoğan'a yanıt
Atatürk'ün adı hutbelerde neden geçmiyor? Belgesi arşivden çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan bir ilk! Temel atmama töreni yaptı
DEAŞ'a Ankara'da büyük operasyon! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı
Beşiktaş açıkladı! Abdullah Avcı şoku
Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku
Rusya'da feci kaza! Yola böyle savruldular
Af yasası 2. paket ne zaman görüşülecek kimleri kapsayacak?
AK Partili Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a tavsiye
Kerimcan Durmaz 'delirtmeyin lan beni' diyerek isyan etti
THY ucuz bilet kampanyası 2019 100 lira ile gidilecek yerler
Tekne turu yapan turistler gördüklerine inanamadılar
Yarın ne kandili var 2019 Diyanet Mevlit Kandili nedir?