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İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Sağlık ekipleri şahsa müdahale ediyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Gürültü üzerine güvenlik görevlileri ve polis olay yerine koştu. Polis ekipleri olayı araştırırken alana gelen sağlık ekipleri de şahsa müdahale ediyor. Şahsın sağlık durumu henüz bilinmiyor.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde alkollü araç kullanmaktan dolayı duruşması olan İbrahim Ö., duruşma çıkışında 7'nci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

İbrahim Ö.'nün büyük bir gürültüyle eksi 3'üncü kata düşmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen İbrahim Ö., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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