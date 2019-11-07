Kerimcan Durmaz 'delirtmeyin lan beni' diyerek isyan etti

Geçtiğimiz aylarda bir uçak yolculuğu esnasında tuvalette skandal görüntüsünü yanlışlıkla Instagram hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, aylar süren sessizliğini bozdu. Olay olan paylaşımı nedeniyle yüz binlerce takipçi kaybeden Durmaz, eski haline geri döndüğünü açıkladı.

Eskisi kadar sık kullanmadığı Instagram hesabından kahvaltı yaparken açıklama yapan Durmaz, "Evet eski Kerimcan geri döndü artık tuvalette s.çarken bile video atmaya karar verdim. Ay yeter ya, yeter! Atma atma nereye kadar hayatım, nereye kadar?" ifadelerine yer verdi.