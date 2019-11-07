GÜNCEL

Tekne turu yapan turistler gördüklerine inanamadılar

Şanlıurfa’nın Halfeti içesinde tekne turuna çıkan yerli turistler, suda korkunç bir manzara ile karşılaştı. Cep telefonuyla manzarayı görüntüleyen turistler, suyun üzerinde bir erkek cesedi buldu.

Cesedi plastik manken sandılar

Cesedi, suya atılan bir plastik manken sanan turistler, korkunç gerçeği tekne yaklaştığında öğrendi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tekne turu yapan yerli turistler, etrafı görüntülerken korkunç bir manzara ile karşılaştı. Suyun üstünde insana benzeyen bir şey fark eden turistler, ilk önce bunun suya atılmış bir plastik manken olduğunu düşündü. Teknenin yaklaşmasıyla sudaki cismin ceset olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden ekipler, sudaki cesedi çıkarıp morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede cesedin 28 Eylül'de kaybolan Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ramazan Akgöz'e ait olduğu belirledi.

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu

Şanlıurfa merkezdeki bir yurtta kaldığı öğrenilen Ramazan Akgöz’ün 28 Ekim'de ortadan kaybolduğu ve ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, Akgöz’ün nasıl öldüğünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Gaziantep’te defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Varlık Fonu duyurdu! At yarışları ve bahis hizmet alımı yapılacak
Şanlıurfa'da tekne turu yapan turistler sudaki cesedi manken sandı
Hindistan'da tanrı heykellerine hava kirliliğine karşı maske takıldı
KHK açıklaması alevleniyor! AK Partili Bülent Turan'dan Arınç'a tavsiye
Iğdır'da akılalmaz olay! Oyun oynarken tandıra düşen çocuk yandı
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tutuştular! AB'den Türkiye'ye yeni mali kaynak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
GS TV spikerinden şok sözler: 5-0'a razıydık
Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba'ya beraat
2020 trafik cezaları zamlandı işte yeni trafik cezaları liste
Hadise epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
2. yargı paketi içeriği nedir af yasası son haberler geldi
Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu
Mevlit Kandili orucu kaç gün tutulur 2 gün tutmak gerekir mi?