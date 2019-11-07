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DÜNYA

Rusya'da feci kaza! Yola böyle savruldular

Rusya'da kavşakta hız yapan otomobile soldan gelen bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında kapıların açılmasıyla sürücü ve yolcu, yola savruldu. Savrulan yolcu ve sürücü yaralı kurtuldu.

Rusya Federasyonu'nun Dağıstan Özerk Cumhuriyetindeki Mohaçkale kentinde meydana gelen kazada, kavşakta hız yapan otomobil, yolun solundan gelen bir otomobilin çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobilin kapıları açılınca yolcu ve sürücü yola savruldu. Yerel medya, 40 yaşındaki sürücünü ve 37 yaşındaki eşinin şans eseri kazadan yaralı kurtulduklarını duyurdu.

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