Rusya'da feci kaza! Yola böyle savruldular

Rusya Federasyonu'nun Dağıstan Özerk Cumhuriyetindeki Mohaçkale kentinde meydana gelen kazada, kavşakta hız yapan otomobil, yolun solundan gelen bir otomobilin çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobilin kapıları açılınca yolcu ve sürücü yola savruldu. Yerel medya, 40 yaşındaki sürücünü ve 37 yaşındaki eşinin şans eseri kazadan yaralı kurtulduklarını duyurdu.