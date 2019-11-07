Ekrem İmamoğlu temel atmama töreni yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa Arıtma Tesisi’nin “temel atmama” törenine katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın da hazır bulunduğu törene, İBB üst yönetimi İmamoğlu’na tam kadro eşlik etti. İmamoğlu, tarihi “temel atmama” töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Eski yönetim 'çok önemli proje’ diyerek önümüze koydu”

“31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçleri sonrasında İSKİ’den bazı brifingler aldım. İSKİ yöneticileri, bu projeyi, özel bir alan ayırarak ‘çok önemli bir proje’ olarak tanıtmıştı. Biz de temel prensip olarak, büyük çaplı projelerin, ihale süreçlerini bir süreliğine dondurma kararı almıştık. O dönemde, Genel Sekreterimiz ve danışmanlarımızla yaptığımız ziyaretlerde bir süreliğine, ‘Durun bakalım’ deme tedbirini ve kararlılığını göstermiştik. Haliç’in kıyısı sayılabilecek alanda, yaklaşık 136 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresi, bildiğiniz yetişmiş 25-30-35 yıllık ağaçların olduğu kıymetli bir yeşil alan aynı zamanda. Arkadaşlarımın bu sürece şüpheyle yaklaşımı ve de daha sonrasında İSKİ’de yeni atadığımız arkadaşlarımızın bunu araştırmaya dönük ihtiyaç duymaları neticesinde çok önemli ve değerli tespitler yaptık.

Kararlı bir duruşla, bu projenin ihtiyaç olup olmadığına, nasıl bir tekniğin tercih edildiğine varıncaya kadar analiz yaptılar. Bu konuda İTÜ’den de bilimsel bir ekip projeyi incelemeye aldı. Yine o raporu da kendi içlerinde analiz ederek, gözleyerek burada yapılmak istenen proje için birkaç tespitte bulundular. Eyüpsultan sınırları içinde, Kağıthane'nin yakınında bulunan, önemli iki ilçenin ve çevresinin atık suyunun buraya yönlendirilmesiyle, yapılması planlanan arıtma tesisine, ihtiyaç olmadığı sonucuna varıldı.”