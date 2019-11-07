Masterchef'ten kim elendi tanıtım videosu bakın kimi işaret ediyor

Masterchef Türkiye yarışmasında bu hafta "kim elendi" sorusunun yanıtı merak edilirken, elemede kulis bombaları patladı. TV8 rejisi mavi takımın kamera arkasında yaşadığı büyük kavgayı yayınladı. Şefler Cemre'den gelen taleple şaşkına döndü.

Takım oylamasında Eda, Rıfat ve Güzide'ye oy verip Ekin'i kolladı. Batuhan ise ilk oyunu Güzide'ye verip ikinci tercihi olarak da Rıfat'ı seçti. Rıfat 'takım oyununa göre değerlendirsen beni yazmaman gerekiyordu" dedi. Bu oylama sonucunda Rıfat ve Güzide 4'er oy alınca son karar takım kaptanı olan Eda'ya kaldı. Eda da sürpriz yapmadı ve Rıfat yerine Güzide'yi eleme potasına itti.

Önce mavi takımın kavgası ile sarsılan Masterchef stüdyosu, hemen ardından kırmızı takımdaki kavga ile gerildi. Batuhan ile Eda arasındaki kavga sonrasında kim elendi sorusunun yanıtı beklenirken, şefler sürpriz bir karar aldı. Masterchef elemesi ertelendi. Eleme Perşembe akşamı yapılacak. Mavi takımdan Suna ve Mustafa, kırmızı takımdan Güzide ve Eda elemeye çıkacak.

KULİS İFŞASI OLAY OLDU

İlk yarışı kaybeden mavi takım bugüne kadar görülmemiş büyük bir kavga ile sarsıldı. Kulis arkasına yansıyan kavganın başrolünde Suna yer aldı. Suna "İkinci oyunda Kıvanç'ın elemeye gönderilmesini" istedi. Cemre takımı 'sabote' edeceğine karar kılıp Suna ve Mustafa'yı ilk başka oyun dışı bıraktı.

Bütün bu olaylardan sonra merakla beklenen yeni bölüm tanıtım videosu geldi...