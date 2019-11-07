Müge Anlı'da Gülümser Bulut'ın katil zanlısı Yunus Kahraman tutuklandı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında İzmir'deki evinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut olayında son dakika gelişmesi yaşandı ve katil zanlısı Yunus Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı canlı yayında ise olay ile ilgili son dakika yaşanan gelişmeleri anlattı.

67 yaşındaki Gülümser Bulut birlikte yaşadığı kızı Hatice Ayhan tarafından 18 ağustos 2018 tarihinde İzmir'deki evinde sera naylonu ve çarşafa sarılmış şekilde çekyatın içinde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alına Hatice Ayhan anne katili suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hatice Ayhan'ın ceza evinde bulunduğu sırada Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. 2018 yılının Nisan ayında kaybolan Özlem Akusta'nın en son görüştüğü isim olan Yunus Kahraman'ın teknik takibe alan polis, Yunus Kahraman'ın Gülümser Bulut'un cesedinin bulunmasından 3 gün önce evine girdiğini tespit etmişti.