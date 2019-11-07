MasterChef'te 7 Kasım Perşembe günü Eda elendi İşte vedası

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan Suna ve Mustafa, ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ise Eda ve Güzide eleme adayları oldu.

7 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşen eleme oyununda 4 isim elenmemek adına en iyi ördeği pişirmeye çalıştı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim...

MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta nefesleri kesen bir eleme oyunu yaşandı.

Suna, Mustafa, Güzide ve Eda'nın yer aldığı eleme oyununda şefler yarışmacılara oldukça zor bir yemek verdi. Yarışmacılar elenmemek için en iyi ördek yemeği yapmaya çalıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından şefler tadım işlemlerini gerçekleştirdi ve 1 kişi MasterChef'e veda etti.

MasterChef Türkiye'de bu hafta en kötü yemeği yaparak elenen isim Eda oldu.