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MasterChef'te 7 Kasım Perşembe günü Eda elendi İşte vedası

MasterChef'te 7 Kasım Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta oynanan 2 dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları mavi takımdan Suna ve Mustafa, kırmızı takımdan ise Güzide ve Eda olmuştu. Oynanan eleme oyunu sonrasında en kötü yemeği yapan yarışmacı veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan Suna ve Mustafa, ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ise Eda ve Güzide eleme adayları oldu.

7 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşen eleme oyununda 4 isim elenmemek adına en iyi ördeği pişirmeye çalıştı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim...

MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta nefesleri kesen bir eleme oyunu yaşandı.

Suna, Mustafa, Güzide ve Eda'nın yer aldığı eleme oyununda şefler yarışmacılara oldukça zor bir yemek verdi. Yarışmacılar elenmemek için en iyi ördek yemeği yapmaya çalıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından şefler tadım işlemlerini gerçekleştirdi ve 1 kişi MasterChef'e veda etti.

MasterChef Türkiye'de bu hafta en kötü yemeği yaparak elenen isim Eda oldu.

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