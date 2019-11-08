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Ünal Karaman: Bir çok şeyi söylemekte zorlanıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz sezondan itibaren birçok zorluk yaşadıklarını belirterek, “Zorlanıyorum gerçekten zorlanıyorum, birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum” dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, grupta zor bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Tabi daha önceki basın toplantısında ifade etmiştik kendi içimizde birçok zorluğu yaşıyoruz diye. Genç takımdan aldığımız oyuncular dahil olmak üzere kullanma imkanı veremediğimiz oyuncuları dahil ettik. Maç kaybettik ama en azından geleceğe bakma adına bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktası içerisinde öz güven olarak kabul ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

"İyi bir rakibe karşı oynadık"
İlk gole kadar saha içinde doğru duruşu yapmaya çalışan bir takımın olduğunu belirten Karaman, "Pozisyon bulduk, gol yapabilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansın yakını gördük. Bireysel olarak zaman zaman yaptılar. Onlara kızmayacağız, saracağız, sarmalayacağız. Eksiklerini gidermeye çalışacağız. Uzun süre Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret göstereceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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