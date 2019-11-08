Kurtulmuş: "Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir"

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, Türkiye, Ortadoğu ve dünya siyasetinin artık yeni bir döneme girdiğini, Ortadoğu ile dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin bundan 10-20 yıl önceki gibi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız vites büyütmüşken bizler olduğumuz yerde sayamayız

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşmayla birlikte siyasi mücadelesini bir safha daha ileriye taşımış, tabiri caiz ise vites büyütmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız vites büyütmüşken bizler olduğumuz yerde sayamayız. Bizlerin de parti ve teşkilat olarak ileri gitmemiz, bu çalışmada vites büyütmemiz, hızımızı artırma mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.

Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir

Kurtulmuş, Ortadoğu'da son yıllarda ortaya konulan tiyatro ve oyunun ne olduğunu iyi bildiklerini aktararak, "Başımıza onun için bir sürü bela geliyor. Irak'ın 1991'de işgali ile başlayan süreçte oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesi, ikinci sahnesidir. Sykes-Picot, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip ülkelerin masaların üstünde gönye ve pergeller ile sınırları suni bir şekilde çizip 'Burası Suriye, burası Türkiye, burası Lübnan, burası Ürdün' diyerek Ortadoğu coğrafyasını hallaç pamuğu gibi atmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Şimdi bu oyunun ikinci perdesinde gönül ve zihinlerin bölünmek

istendiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Onlara 'Sen Kürt'sün, Türk'sün, Şii'sin, Sünni'sin ve sen Arap'sın' diyerek Ortadoğu halklarını hallaç pamuğu gibi atmak istiyorlar. Şimdi bize düşen Ortadoğu'nun dağıtılmak istenen halklarını derleyip toparlamaktır. Osmanlının yıkıldığı son dönemlerde, Anadolu'daki bu kurtuluş mücadelemizin öncesinde gelip fiilen işgal ettiler. Fransız'a, Yunan'a, İngiliz'e tekmeyi vurup gönderen bu aziz milletir. Bu ülkeyi karış karış işgal etmeye kalktılar. Baktılar ki bu millet öyle teslim olmuyor." Kurtulmuş, büyük resmin bir tarafına bakılarak "burada PKK, FETÖ var" denilerek tamamının görülemeyeceğine dikkati çekti.