Audi dikiz aynalarını arabanın içine koydu

Otomobillerde ilk kez 1900'lerin başlarında kullanılan dikiz aynası tarihe karışıyor. Trafikte güvenli sürüş için sürücünün arkadan gelen trafiği kontrol etmesini sağlayan dikiz aynalarının yerini, artık dijital kameralar alıyor. Düne kadar sadece konsept araçlarda gördüğümüz dijital aynalar, bugün seri üretim otomobillerde kullanılmaya başlandı. Sürücülerin 100 yıllık alışkanlığını kökten değiştirecek ve otomobil dünyasında devrim yaratacak bu teknolojinin öncülüğünü iki premium marka üstlendi.

Audi elektrikli SUV modeli e-tron, Lexus ise yeni ES sedan modelinde dünyanın ilk dijital aynasını tanıttı. Lexus, dijital yan aynaların kullanıldığı ES modelini öncelikli olarak Japonya'da satışa çıkaracak. Audi ise dijital aynaları e-tron'da opsiyonel olarak müşterilerin beğenisine sunacak. Aracın yan aynalarına yerleştirilen küçük kameralar, sürücünün daha geniş bir görüş açısı elde etmesini sağlıyor. Lexus ES'de dijital yan aynalardaki kameraların görüntüsü, kabinde ön sütunlara yerleştirilen iki adet ekrana yansıtılıyor. Audi e-tron'da ise kamera görüntüsünü yansıtan dokunmatik ekranlar, ön kapıların içlerine yerleştirilmiş.