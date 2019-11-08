GÜNCEL

Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar

7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor.

Aile, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden'in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı.

Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, “Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO’da Türkiye gerilimi Merkel ve Stoltenberg Macron'u canlı yayında tepki
Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! Sayı netleştiğinde açıklayacağız
Nedim Şener'den Bülent Arınç'la ilgili bomba iddia! Darbe başarılı olsaydı
Şenol Güneş: 2022 Dünya Kupası benim için final olacak
Aksaray'da 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddia edilmişti! Okul müdürü açığa alındı
Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada
Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesi başladı
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
PKK'ya Kıran-5 Operasyonu
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller 2 il listeye girdi
Müge Anlı canlı yayında Nalan Şimşek olayında ortaya çıkan ifade şoke etti
Bugün kandil mi 8 Kasım ne kandili var Diyanet dini günler listesi