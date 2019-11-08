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Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesi başladı

Türkiye-Rusya arasındaki Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi başladı

Kamışlı’nın doğusunda yapılan üçüncü devriye Irak sınırına doğru Suriye’nin Derik (Malikiye) kentini de kapsayan 110 km’lik bir alanı kapsıyor. Devriye yaklaşık 10 km derinlikte yapılıyor.

Petrol bölgesinde 6 saatlik devriye

Devriyenin yapılacağı bölgenin Rumeylan petrol bölgesi olduğu ve ABD askerlerinin bölgede üssünün olduğu öğrenildi. Devriyenin yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

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