GÜNCEL

PKK'ya Kıran-5 Operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel (179) operasyonel tim görev almaktadır" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO’da Türkiye gerilimi Merkel ve Stoltenberg Macron'u canlı yayında tepki
Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! Sayı netleştiğinde açıklayacağız
Nedim Şener'den Bülent Arınç'la ilgili bomba iddia! Darbe başarılı olsaydı
Şenol Güneş: 2022 Dünya Kupası benim için final olacak
Aksaray'da 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddia edilmişti! Okul müdürü açığa alındı
Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Müge Anlı canlı yayında Nalan Şimşek olayında ortaya çıkan ifade şoke etti
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
Bülent Arınç Habertürk'e bağlanıp damadı için Nedim Şener'e kızdı
Jandarmadan sahte para operasyonu
8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller 2 il listeye girdi
Ece Üner "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık"
Bugün kandil mi 8 Kasım ne kandili var Diyanet dini günler listesi