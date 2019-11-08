Jandarmadan sahte para operasyonu

Şahısların, iş yerinde yapılan aramalarda 500 bin sahte Türk Lirası, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2019 yılı içerisinde yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibi neticesinde, H.A. ve R.Ç. isimli şahısların sahte para imal ederek, başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli illerinden gelen kalpazanlara sahte para tedarikinde bulunduğu tespit edildi.