GÜNCEL

Jandarmadan sahte para operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, sahte para imal ederek kalpazanlara tedarik eden 2 kişi yakalandı.

Şahısların, iş yerinde yapılan aramalarda 500 bin sahte Türk Lirası, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2019 yılı içerisinde yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibi neticesinde, H.A. ve R.Ç. isimli şahısların sahte para imal ederek, başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli illerinden gelen kalpazanlara sahte para tedarikinde bulunduğu tespit edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den açıklama: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
Kocaeli'de bir alçak tartıştığı gençlerin köpeğini bıçaklayarak öldürdü
Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru
Fatih Terim'den operasyon! 5 ismin biletini kesti
Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı "lobi" iddialarına yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ece Üner "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık"
Kurtulmuş: "Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir"
8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller 2 il listeye girdi
İstanbul'da motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı
Van'da HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı
Bugün kandil mi 8 Kasım ne kandili var Diyanet dini günler listesi
Ünal Karaman: Bir çok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Mevlit Kandili mesajları resimli yeni kandil sözleri