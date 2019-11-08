POLİTİKA

Bülent Arınç Habertürk'e bağlanıp damadı için Nedim Şener'e kızdı

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, "KHK'lar faciadır" sözüne açıklık getirdi. Sözünün yanlış anlaşıldığını söyleyen Arınç, canlı yayında yemin etti, sözlerinin tüm KHK'ları kapsamadığını söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında, "Nedir Ne Değildir?" canlı yayınına telefonla bağlanan Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözlerine ve istifa iddilarına karşı açıklama yaptı.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, "Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı. Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı çok olumlu geçti. İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok. 2014'ten sonra bazı konularda parti ile ayrı düştüm. Partimin hizmetinde, Cumhurbaşkanı'nın yanındayım. Şehitlerin istismarını yapanlardan değilim" şeklinde konuştu.

Bülent Arınç sözlerine, "Evet şunu belki söylememeliydim: 'KHK bir faciadır.' Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var" şeklinde devam etti.

Nedim Şener hakkında da yanıldığını belirten Arınç, "Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor. Ergenekon ve Balyoz'un rövanşını almaya çalışıyor. Nedim Şener, ağırlaştırılmış müebbet aldımı zil takıp oynuyor, Yargıtay bozdumu ağlıyor. Beraat suçmuş gibi konuşuyor. KHK faciadır demiştim ama senin (Şener) konuşman tam bir facia" ifadelerini kullandı.

Söylediklerini de inkar etmediğine dikkat çeken Arınç, "Ağzımdan çıkan tutanaklara geçmiş sözleri hiçbir zaman inkar etmem. Türkiye bağırsaklarını temizliyor sözünü cuntacılara söyledim" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Taha Akyol'dan Bülent Arınç açıklaması
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO’da Türkiye gerilimi Merkel ve Stoltenberg Macron'u canlı yayında tepki
Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! Sayı netleştiğinde açıklayacağız
Nedim Şener'den Bülent Arınç'la ilgili bomba iddia! Darbe başarılı olsaydı
Şenol Güneş: 2022 Dünya Kupası benim için final olacak
Aksaray'da 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddia edilmişti! Okul müdürü açığa alındı
Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jandarmadan sahte para operasyonu
Ece Üner "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık"
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
Kurtulmuş: "Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir"
İstanbul'da motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı
8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller 2 il listeye girdi
Van'da HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı
Bugün kandil mi 8 Kasım ne kandili var Diyanet dini günler listesi