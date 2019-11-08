Müge Anlı canlı yayında Nalan Şimşek olayında ortaya çıkan ifade şoke etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaybolan Nalan Şimşek'i arama çalışmaları devam ediyor. Nalan Şimşek'in kaybolması ile ilgili soruşturmada Mustafa Şimşek ile evliliğinden olan iki çocuğununda ifadeleri alınmıştı.

Pedagog gözetiminde alınan ifadesinde annesinin gömüldüğü yeri detaylı bir şekilde tarif eden çocuğun nereyi işaret ettiği tam olarak tespit edilememişti.

Küçük çocuk verdiği ifadede "Ağaçlar arasında bir karakol vardı duvarları gri ve çatlamıştı" detayını verdi ve bir asgari bölgeden bahsetti. Müge Anlı ve ekibi çocuğun ifadesine göre Belen'e bağlı Çakallı bölgesinde bir asgari alana ulaştı ve o çatlamış duvarlarında hangi karakola ait olduğunu buldu.

Peki küçük çocuğun bahsettiği çatlak duvarlar bölgedeki jandarma karakolun taş duvarları olabilir miydi? Belen'deki bu jandarma duvarlarını gören bölgede ise Nalan Şimşek'in,küçük çocuğunun verdiği ifade doğrultusunda eşi Mustafa Şimşek tarafında defnedildiği tahmin ediliyor.