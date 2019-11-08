Şenol Güneş "2022 Dünya Kupası benim için final olacak"

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, 'Ortak Hayalleri Tasarlamak' panelinde açıklamalarda bulundu.

''Kimseye hesap vermem''

Güneş, ''İstanbul'a neden geldim ben de bilmiyorum. Trabzon'da doğdum, oranın özlemi bende hep var. Her sahaya da giderim, oyuncum da gider. Kimseye de hesap vermem. Bunu jest olarak da yapmam. Son maçımızı TT Stadı'nda oynayacağız. Oraya gelecek taraftarlar da takıma sahip çıkacaktır. Biz büyük bir ülkeyiz, birlikte başaracağız. İstanbul'da başarılı sonuçlar alındı, Anadolu'da da aldık ve yine gideceğiz. Birlikte savaşacağız. Diyarbakır'a da gideceğiz" dedi.

Emekli olacağı tarihi açıklayan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı;

''2022 Dünya Kupası benim için final olacak. İnşallah oraya katılacağız, orası benim için son olacak. Bu da medyadaki arkadaşlara manşet olsun"