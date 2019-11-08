Nedim Şener'den Bülent Arınç'la ilgili bomba iddia!

Bülent Arınç’ın KHK faciadır sözleri tozu dumana çevirdi. Televizyon programlarında Arınç hala konuşuluyor. Bülent Arınç, "KHK'lar faciadır" sözleriyle başlayan tartışmalara Habertürk'te açıklık getirdi. Programda damadı üzerinden FETÖ tartışmasının yürütülmesine de karşı çıkan Arınç, stüdyo konuğu olan Nedim Şener'i suçladı.

Nedim Şener ise Arınç’a çok sert yanıt verdi. Bülent Arınç’ın Ergenekon konusunda kendisine iftira attığını söyleyen Şener, Arınç’ın kendisine saldırmak için Nazlı Ilıcak’a sahip çıkma numarası yaptığını ifade etti.

Darbe başarılı olsaydı bugün Bülent Arınç nerde olacaktı?

Arınç’ın 2016’da paralel devlet mücadelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bıraktığını belirten Şener; ''15 Temmuz 2016 darbe girişiminde herkes pozisyonu almıştı. Herkes nerde ne söyleceğini biliyordu. Darbe başarılı olsaydı bugün Bülent Arınç nerde olacaktı? Yine benzer bir konumda olacaktı muhtemelen’’ açıklamasında bulundu. İşte Şener’in Arınç’a verdiği yanıt:

Siz FETÖ’yle işbirliği yaparken ben mücadele ediyordum

Bülent Arınç benim Ergenekon-Balyoz’un intikamını almak gibi bir düşüncede olduğum iftirasını atıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Bülent Arınç’ın içinde olduğu hükümet FETÖ’yle işbirliği yaparken, onların döneminde öldürülmüş gazeteci Hrant Dink cinayetini araştırdım ve FETÖ’nün parmağını ortaya çıkardığım için tutuklanmış ve cezaevine girmiş bir insanım…Öyle madur falan değilim, ağlanıp sızlanmıyorum.

Bülent Arınç bana iftira atıyor

Ben yaptığım her şeyi bilerek yaptım alnımın akıyla çıktım. Ogün FETÖ’yle mücadele ederken bana Ergenekoncu diyorlardı bugün hala mücadele ediyorum ve Aytuğ Atıcı gibi birileri çıkıp Ak Partilisin diyor. Arınç ve Aytuğ Atıcı gibiler arasında hiçbir fark yok. Karşısındakine bir iftira at etkisizleştir.