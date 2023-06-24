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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, sezon hazırlıklarına başladı.

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Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı.

Isınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi oyuncularla toplantı yapan Eroğlu, yeni sezonda 100 yıllık futbol kültürü, çok kaliteli kadroları, teknik adamları, tribün desteği olan rakiplerle mücadele edeceklerini söyledi.

Bu ligin daha keyifli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Benim hayat prensiplerimi biliyorsunuz. Samimiyetle, doğru çalışarak başarılı olmak. Sisteme bağlı kalan oyuncuları sistem içinde parlatmak. Başarıya ulaşmanın temel kuralı çalışmak. Yeni sezona ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı, ne kadar hazır girersek, ligi o denli iyi noktada bitireceğimize inanıyorum. Bu takımın ası yedeği yok. Samsunspor takımı futbolcusu var. Geçen sene hepinize görev geldi. Bu sene de gelecek. Görev geldiğinde hazır olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

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