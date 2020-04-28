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Samsung Galaxy Note 20 için olay iddia! Exynos 992 işlemci gelebilir

Samsung'un yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Galaxy Note 20'de gelişmiş performansıyla Exynos 990'daki sorunların önüne geçecek Exynos 992 işlemci kullanacağı konuşuluyor.

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Samsung, Galaxy S20 serisini Çin, Güney Kore ve ABD'de Snapdragon 865 işlemciyle piyasaya sürdü. Yeni nesil amiral gemisi telefonlar, diğer ülkelerde ise Exynos 990 işlemciyle satışa sunuldu.

Ancak Exynos 990'lı modeller, Snapdragon 865'li modellere göre nispeten daha zayıf performans ve daha yüksek güç tüketimi sergiledi.

Samsung'un Galaxy Note 20'yi Exynos 990 yonga setinin geliştirilmiş bir versiyonuyla piyasaya sürmeyi planladığı konuşuluyor. 

Yeni bir söylentiye göre, Samsung bu yılın ilerleyen zamanlarında Exynos 992 yonga setini tanıtabilir ve Galaxy Note 20'de kullanabilir. Yeni işlemcinin Exynos 990 işlemcinin performansında iyileştirmeler yaptığı söyleniyor.

Güney Koreli şirketin son birkaç aydır Exynos 992 yonga seti üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Samsung'un yeni işlemciyi 6 nm üretim süreciyle geliştirdiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca Exynos 992'nin Exynos 990'a kıyasla daha verimli bir tasarım ve işlem performansı (Snapdragon 865'ten %1-3 daha yüksek) sunacağı belirtiliyor.

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