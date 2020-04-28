HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Şanlıurfa'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞANILURFA'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına yakın bir noktada PKK/YPG'li teröristlerin eylem için gizlediği belirtilen 8 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Abone ol

​Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçak yollarla patlayıcı ve mühimmat getirip eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi. Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.

Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na Ali Erbaş tepkisi! Tasvip etmek mümkün değil
Korkunç! Parasız ve işsiz genç 10 liralık benzinle kendini yaktı ve öldü
Hasene International zor günlerde anavatanı unutmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk'ten ikinci dalga uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs uyarısı: Ağır kayıplar yaşarız
Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Aytuğ Altundağ açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Diyanet İmsakiyesi 2020 sahur vakti! İzmir iftar saatleri imsak
Devlet Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu'na sert tepki
İstanbul iftar saati kaç dakika kaldı 2020 Diyanet İstanbul imsakiye tablosu
Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı
Hatay iftar saati kaç 2020 Diyanet sahur imsak vakti sahur saatleri
Bursa İmsakiyesi 2020 iftar saati! Bursa sahur saatleri imsak vakti!
Yorumlar