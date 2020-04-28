Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı

MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

11 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.