Korkunç! Parasız ve işsiz genç 10 liralık benzinle kendini yaktı ve öldü

AKSARAY’da 2 gündür kayıp olarak aranırken boş bir arazide yanmış halde cesedi bulunan gencin, parası olmadığı için telefonunu emanet bıraktığı akaryakıt istasyonundan 10 liralık benzin alıp kendini yaktığı ortaya çıktı.

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Aksaray'da 2 gündür kayıp olarak aranan Nail Yılmaz (25)'ın öğle saatlerinde boş bir arazide yanmış olarak cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

Polis pet şişeden benzinliğe ulaştı

Yanan cesedin çevresinde bulunan ve içerisinde benzin olan pet şişeden yola çıkan polis ekipleri, bir süre yaptığı araştırma ve incelemeden sonra şahsın yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan petrolden gece yarısı benzin alıp yaya olarak gittiğini belirledi.

Cep telefonunu emanet bırakıp 10 liralık benzin aldı

Petroldeki güvenlik kameralarını da inceleyen cinayet büro ekipleri, şahsın dün gece petrole tek başına yaya olarak geldiğini, parası olmadığı için telefonunu emanet olarak bırakıp 10 liralık benzin aldığını tespit etti.

Boş araziye gidip o benzinle kendini yaktı

Tüm delillerden yola çıkan cinayet büro ekipleri, gencin kendini benzinle yakarak intihar ettiğini saptadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemelerin ardından gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

İŞSİZ NİŞANLI GENÇ GÖĞSÜNE DAYADIĞI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bunalıma giren Yunus A. (30) vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Serdivan Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Yunus A., ailesinin evde olmadığı sırada vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus A.’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yunus A.’nın işsiz olduğu ve bir süre önce nişanlandığı, annesinin koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)



