Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na Ali Erbaş tepkisi! Tasvip etmek mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'eşcinseliğe' yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Barosu'nun açıklamaları gündeme oturmuştu. Ankara Barosu'na tepkiler yağarken bir tepki de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldi. Feyzioğlu Ankara Barosu'nu sorumsuzlukla suçlayıp ''bunu tasvip etmek mümkün değil'' dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ bireyleri hedef göstermesine tepki göstererek açıklama yapan Ankara Barosu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Ankara Barosu'na tepki gösterdi. Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı ile Ankara Barosu yöneticileri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirdiler

Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız, sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir.

Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır.”

Ali Erbaş eşcinsellikle ilgili ne dedi?

Ramazan ayının ilk cuma hutbesini internet üzerinden veren Ali Erbaş şunları söyledi: -Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

İşte Ankara Barosu'nun o skandal açıklaması: