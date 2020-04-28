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NATO'nun en zayıf ülkesinden ABD'ye yardım gönderen ülkeye! İdris kardaş karşılaştırdı

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Köşe yazarı İdris Kardaş, CIA'nin 1984'te Türkiye ile ilgili "NATO'nun en fakir, en zayıf ülkesi. Yardıma muhtaç, hiç bir kaynağı yok." raporunu paylaşarak "Yıl 2020 Gazete manşetleri: Türkiye’den ABD’ye yardım malzemeleri gönderildi." diyerek çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.

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Koronavirüs salgınında dünya olağanüstü günler yaşıyor. Türkiye'yi de etkileyen pandemiye rağmen önceden aldığı tedbirlerle kontrollü şekilde atlatıyor.

Türkiye, bu süreçte koronavirüsten çok etkilenen ülkelere yaptığı tıbbı malzeme yardımlarıyla öne çıkıyor. İngiltere, İspanya, İtalya ve en sonunda ABD'ye gönderilen yardım malzemeleri dünyada gündemin üst sıralarına yerleşti.

"Yıl 2020 gazete manşetleri"

Twitter hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapan köşe yazarı İdris Kardaş, 1984'deki CIA raporlarında Türkiye ile ilgili "NATO'nun en fakir, en zayıf ülkesi. Yardıma muhtaç, hiç bir kaynağı yok." ifadelerine yer verip şunu ekledi:

Yıl 2020 gazete manşetleri: Türkiye’den ABD’ye yardım malzemeleri gönderildi.

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