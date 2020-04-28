İstanbul Tıp Fakültesi'nde Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı dünyada bir ilk!
Yeni tip koronavirüsle mücadele biçimi tüm dünyada takdir toplayan Türkiye, önemli bir uygulamaya daha start verdi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde "Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı. Covid enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastalar takip edilecek.
Türkiye Covid-19 salgına karşı her alanda kapsamlı bir mücadele çalışmasına girmişken, hastalığı atlatmış vatandaşların gelecekleri ile ilgili de planlamalar yapmaya başladı. Henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan coronavirüsün bilinmeyen pek çok yanı var. Bu hastalığa yakalanan ve atlatan kişileri uzun vadede nasıl etkileyeceği bilinmeyenler arasında. İstanbul Tıp Fakültesi tarafından bu sorulara cevap verebilmek için ‘Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi’ açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim.dedi.
Hastalar 1 yıl boyunca takip edilecek
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, açılan merkez hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Tükek, “Bu hastalıkla mücadele ederken özellikle akciğer, karaciğer, bağırsak ve kalp gibi organlarda birtakım sıkıntıların olduğunu gördüğümüz ve dünyadaki literatürde bazı yayınlarda uzun vadede bu problemlerin devam edip etmeyeceği özellikle akciğer, karaciğer, böbrekle ilgili sorunların uzun döneme taşınıp taşınmayacağı ilgili soru işaretleri olan bilgiler paylaşılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine bir merkez kuruduk. Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Covid enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastaları 1-3-6-9 ve 12’nci aylarda takip etmek suretiyle meydana gelecek birtakım problemleri tespit etmek için merkezi kurduk” dedi.
Kan bankası ve biobank oluşturulacak
Prof. Dr. Tükek, koronavirüsü yenmiş hastalardan alınan kanların koronavirüs araştırmalarında kullanılacağını belirterek, “Burada alınan kanlarla yeni bir kan bankası ve biobank oluşturulacak. Gerekli klinik araştırmalar da dahil olmak üzere bu Covid enfeksiyonu ile ilgili bilinmeyen birçok soru buradan cevabını bulmuş olacak” dedi.
“Bu hastaların ileri dönemde, çölyak, diyabet gibi hastalıklara yatkın olacağı söyleniyor''
Prof. Dr. Tükek sözlerine şöyle devam etti;
“20 gün yoğun bakım süreci olan hastalar oluyor. Bu süreçte beslenme, psikolojik problemler oluyor. Bunlar ilk etapta muayene edildiğinde beslenme uzmanları tarafından değerlendiriliyor ve optimal beslenme düzeyine ulaşması sağlanıyor. Uzun vadede çözmek istediğimiz sorunlar var. İncelediğimiz yayınlarda pankreasta ve bağırsakta hastalık yaptığını ve bu organlarda hasar oluşabileceği şeklinde bilgiler paylaşıldı. Bu hastaların ileri dönemde diyabete yatkın olacağı söyleniyor.