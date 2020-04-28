İstanbul Tıp Fakültesi'nde Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı dünyada bir ilk!

Türkiye Covid-19 salgına karşı her alanda kapsamlı bir mücadele çalışmasına girmişken, hastalığı atlatmış vatandaşların gelecekleri ile ilgili de planlamalar yapmaya başladı. Henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan coronavirüsün bilinmeyen pek çok yanı var. Bu hastalığa yakalanan ve atlatan kişileri uzun vadede nasıl etkileyeceği bilinmeyenler arasında. İstanbul Tıp Fakültesi tarafından bu sorulara cevap verebilmek için ‘Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi’ açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim.dedi.