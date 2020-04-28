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Devlet Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu'na sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşcinselliğe yönelik sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ağır eleştirilerde bulunan Ankara Barosu'na tepki göstererek, "Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son hutbesinde 'eşcinseliğe' yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Barosu'nun açıklamaları gündeme oturdu.

Ali Erbaş'ı çok ağır sözlerle hedef alan Ankara Barosu, MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şimşeklerini üzerine çekti.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada "Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır." dedi.

Bahçeli, "Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş ne demişti?

Ramazan ayının ilk cuma hutbesini internet üzerinden veren Ali Erbaş şunları söyledi: -Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

Ankara Barosu ne demişti?

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