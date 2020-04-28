Bakan Albayrak'tan son dakika açıklamalar! İşe dönüş toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son dakika açıklamalar yaptı. İşe dönüş sinyali veren Bakan Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" diye konuştu.

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Bakan Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantı sonrası dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Albayrak, Türkiye'nin yaptığı tıbbi malzeme yardımlarını yatırımlara yansıyacağını belirterek "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Eski seyre dönüş sinyali

- Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı.

Covid-19 sonrası

- Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugün hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olabiliyoruz. Her talebe anında dönüş yapıyor; ihtiyaç duyulan mekanizmaları devreye alabiliyoruz.

Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık.

Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımları

- Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz.

"İçe kapanmadık"

- Tüm dünyayı etkisi altına bu krizde, bu salgında devlet ve hükümet olarak iyi bir sınav verdik, veriyoruz. İlk günden itibaren sorunu ciddiye aldık. Hiçbir olası sonucu göz ardı etmedik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan adımlar attık. Vatandaşlarımızla, esnafımızla, iş insanlarımızla doğrudan iletişim kanalları kurduk. İçe kapanmadık