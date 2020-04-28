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Sultanbeyli'de oğlunu kurşunlayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Sultanbeyli'de aile binasından taşınmak istediği için tartıştığı oğlu Mehmet K'yi silahıyla sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen babası Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Olay, Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 11.35 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli Mustafa K.,noğlu Mehmet K'yi tabancasıyla sırtından vurdu. Yaralanan Mehmet K. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendisi de rahatsızlanan şüpheli baba Mustafa K. da hastaneye kaldırıldı.

Sinirlenerek vurduğunu söylemişti

Şüpheli Mustafa K'nin Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hastanede alınan ifadesinde, oğlunu eşiyle tartışması nedeniyle sinirlenerek vurduğunu, silahı da evin içine attığını söyledi. Baba Mustafa K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ve bahçede de 6 adet kovan bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, olayın maktulün aile binasından başka bir yere taşınmak istemesi üzerine babasıyla aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli baba Mustafa K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mustafa K. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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