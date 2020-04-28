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2020 Kayseri İmsakiye sahur imsak vakti! Kayseri Diyanet iftar saatleri

KAYSERİ iftar bugün saat kaçta imsak (sahur) vakti ne zaman giriyor? Diyanet'in Kayseri İmsakiyesinde iftar ve imsak vakti ile birlikte sabah, öğle, akşam ezanı saatlerini de bulabilirsiniz.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller ile birlikte Kayseri için Ramazan imsakiyesini yayınladı. Kayseri imsakiyesinde 30 günün iftar saatleri ve imsak vakitleri yer alıyor. Ramazan ayı içinde bu yıl Kadir Gecesi 19 Mayıs Bayramına denk geldi. 19 Mayıs salı gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanacak. 

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı karantinada olanların tek başlarına teravih namazı, evdeki aile üyelerinin de cemaat yaparak teravihi kılabileceklerini açıkladı. Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 27 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 27 lira) hesaplanıp verilecek. 

Kayseri Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi şöyle:

Sahura kalkmadan oruç tutulması günah mı?
Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri iftar sofrasıysa diğeri de sahur masası. Peki sahura kalkmadan oruç tutmak caiz mi? Diyanet İşleri bu konuda şu bilgiyi veriyor:
"Sahura kalkmamak 'günah' değil ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap"

Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde şöyle deniliyor

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

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