Şamil Tayyar açıkladı: Öfkelerini Hakan Fidan'dan çıkarıyorlar

Şamil Tayyar, DEM Parti'nin Hakan Fidan'ı hedef almasının gerekçelerini paylaştı. Tayyar, "Altını çizeyim, Cumhurbaşkanımız ve Fidan arasında bu konuda görüş ayrılığı yok. Bu tavır, hem AK Parti hem MHP’nin çözüm raporunda aynen korunuyor. Onun için iki rapordan da rahatsızlar, öfkelerini Fidan’dan çıkarıyorlar." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye hükümetiyle SDG arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın "uygulanmasının geciktiğini" ve SDG'nin "gecikmeden" mutabakata uyması gerektiğini belirtmişti.

Fidan'ın söz konusu açıklamaları DEM Parti tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Parti’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla DEM'in neden Fidan'a saldırdığını anlattı.  Tayyar, şunları yazdı:

"DEM, sanki Türkiye savaş kaybetmiş gibi Sevr Anlaşması benzeri bir teklif sunuyor.

Lozan’ı, Anayasa’nın ilk 4 maddesi dahil 42, 66, 127.maddelerini tartışmaya açıyor, yerel özerklik istiyor. Terörle mücadele edenlerin yargılanmasını, teröristler için anıt mezar ve anma töreni yapılmasını öneriyor.

Sınır kapıları açılarak YPG’yle işbirliği çağrısı yapıyor.

Suriye’de Mazlum Abdi ise bölücü mesajlarını tekrarlayarak entegrasyona direniyor, özerklik ısrarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanımız, devletin bu konudaki duyarlılıklarını dile getirdiği için içeride ve dışarıda saldırıya uğruyor.

"Öfkelerini Fidan'dan çıkarıyorlar"

Altını çizeyim, Cumhurbaşkanımız ve Fidan arasında bu konuda görüş ayrılığı yok.

Bu tavır, hem AK Parti hem MHP’nin çözüm raporunda aynen korunuyor.

Onun için iki rapordan da rahatsızlar, öfkelerini Fidan’dan çıkarıyorlar.

"Devletin kuruluş değerleriyle oynamamaları gerekir"

DEM/PKK ve işbirlikçileri, kardeşlik hukuku ve toplumsal huzuru istiyorlarsa; Türkiye’ye Yugoslavya muamelesi yapmaktan vazgeçmeleri, toplumun sinir uçları ve devletin kuruluş değerleriyle oynamamaları gerekir.

Hele Öcalan’ın köhnemiş ideolojik fantezilerini, yeni devletin inşası gibi sunmasınlar.

Eğer, bir ayara ihtiyaç varsa, o Fidan değil süreci sabote eden DEM’dir."

