PSV hocasından Fenerbahçe ile anılan Veerman hakkında açıklama

Utrecht'i deplasmanda 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven'da teknik direktör Peter Bosz, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Joey Veerman hakkında görüşlerini aktardı.

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht maçının ardından Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Joey Veerman ile ilgili konuştu.

Peter Bosz'un sözleri şu şekilde:

"Onu tek bir maça göre değerlendiremem. PSV için şu ana kadar ne kadar önemli olduğunu ve belki de önümüzdeki dönemde de önemli olacağını düşünürsek, o bizim oyunumuzda çok önemli bir rol oynayan iyi bir futbolcu."

"KALMASINI İSTİYORUM"
"Takımınız iyi gidiyorsa ve her parça birbirine uyuyorsa zorluk da buradadır. O zaman ayrılan her oyuncu bir kayıptır. Bu, kadroda başka hiç kimsede olmayan özel niteliklere sahip Joey Veerman için de geçerlidir. Bu yüzden, birisi ayrılırsa her seferinde farklı oynamamız gerekecek.

Tabii ki Veerman'ın kalmasını istiyorum. O bizim için önemli ve eşsiz bir oyuncu. İyi arkadaşız, onunla birlikte olmak çok güzel. Saha dışında da, saha içinde de.

Tabii ki transferi hakkında Veerman ile konuştum, ama ona tavsiye vermeyeceğim. Bunun kendisine ait bir karar olduğunu düşünüyorum. O 17 ya da 18 yaşında bir çocuk değil. Bu onun kariyeri. Ailesiyle birlikte bu konuyu iyice düşüneceklerdir. Karar tamamen onlara ait."

23 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Utrecht karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Veerman bir asist yaparken, 86. dakikada oyundan çıktı.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon toplamda 23 maçta süre bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8 gol, 8 asist ile skora katkı sağladı.

