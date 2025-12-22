İspanya'da iktidardaki parti seçimlerde hezimete uğradı

İspanya'nın güneydoğusundaki Extremadura özerk yönetim parlamentosunda yapılan seçimleri ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) kazanırken, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarihi bir yenilgi yaşadı.

İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan Extremadura'da, 21 Aralık Pazar günü erken yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Seçimlere katılım bir önceki seçimlere oranla 7 puan düşerek, yüzde 62,64 oranında kaldı.

Açıklanan resmi rakamlara göre 65 sandalyeli Extremadura özerk yönetim parlamentosunda PP 29, PSOE 18, aşırı sağcı Vox 11 ve aşırı solcu Unidas Extremadura 7 milletvekili çıkardı.

Extremadura'da yapılan Mayıs 2023'teki son seçimlere oranla PP milletvekili sayısını 1 artırırken, PSOE 10 sandalye kaybetti.

Yerel seçimlerde en büyük yükselişi ise aşırı sağcı Vox partisi yaptı.

Vox, Extremadura'da 5 olan milletvekili sayısını 11'e çıkardı.

Seçimleri kazanan PP tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemediğinden, hükümeti kurabilmek için aşırı sağ ile anlaşmak zorunda kalacak.

Liderliğini Başbakan Pedro Sanchez'in yaptığı PSOE, Extremadura'da tarihi bir yenilgi aldı.

PSOE'nin Extremadura'daki seçimlerdeki başkan adayı Miguel Angel Gallardon, "çok kötü bir sonuç aldık" açıklamasında bulunarak, partisinin bölgesel yönetimini acil toplantıya çağırdı.

Extremadura'daki seçim sonuçlarının azınlık sol koalisyon hükümeti ile Kasım 2023 yılından bu yana iktidarda olan ve son iki aydır dışarıdan aldığı desteği kaybeden İspanya'daki merkezi hükümetin geleceğini daha da zorlaştırması bekleniyor.

Ana muhalefetteki PP, erken genel seçim taleplerini yineledi.