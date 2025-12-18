AK Parti raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

AK Parti’nin, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda hazırladığı rapor, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.Abone ol
AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.
Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.