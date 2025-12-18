BIST 11.335
AK Parti raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

AK Parti’nin, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda hazırladığı rapor, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

