DEM Parti'den tartışılan rapora yönelik eleştirilere yanıt: Silahların susması başlangıç

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sundukları rapora ilişkin, "Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırlayacağı raporu anımsatan Koçyiğit, partisinin kendi raporunu hazırladığını ve komisyona sunduğunu belirtti.

Komisyona 99 sayfalık rapor sunduklarını ifade eden Koçyiğit, rapora partisinin internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

Raporun teknik bir metin olmadığını, "barışa, adalete ve ortak geleceğe duyulan hasretin bitmesi için kaleme dökülmüş bir çalışma" olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu çalışmanın sadece DEM Parti'nin raporu olarak değil milyonların talebinin dile geldiği bir metin olarak ele alınması gerekiyor. Hem siyasi hem de hukuki olarak tüm söylemler aslında toplumumuzun, halklarımızın beklentilerini ifade etmektedir." diye konuştu. Yeni bir zaman, dönem ve Türkiye istediklerini dile getiren Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır. Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. 100 yıllık güvenlikçi politikalar ve terör söyleminin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil birlikte yaşama ve bir demokrasi sorunu olarak gören demokratik akıl devrede olmalıdır."

Raporda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın rolüne ve önerilerine de değindiklerini aktaran Koçyiğit, "demokratik cumhuriyet, demokratik ulus ve ortak vatan" kavramları üzerinde daha somut formüllere ve ortaklıklara gitmenin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için çok önemli" olduğunu söyledi.

Koçyiğit, beklentilerinin tüm siyasi partilerin çok hızlı bir şekilde raporlarını Komisyona sunmaları olduğunu belirterek, "Çünkü sürecin uzaması yasa yapma sürecini ve diğer süreçleri de zincirleme bir şekilde uzatıyor. 31 Aralık'ta komisyonumuzun çalışma süresi doluyor. Bu anlamıyla bir araya gelmek ve eğer yetişmezse rapor takvimi, yeniden bir süre uzatımına da ihtiyaç olacaktır." dedi.

