Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a destek açıklaması eski başkan Ali Koç'tan geldi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliye ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Saran, serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya giderken, taraftarın tezahüratlar ile karşıladığı Saran'a bir destek de eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız."

NE OLMUŞTU?

Koç, kendisinin görev yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin başarısız sonuçlar almasının ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmiş, Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek, Koç'un iddialarını yalanlamıştı.