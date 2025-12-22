BIST 11.342
DOLAR 42,82
EURO 50,20
ALTIN 6.057,69
HABER /  SPOR

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a destek açıklaması eski başkan Ali Koç'tan geldi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliye ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Saran, serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya giderken, taraftarın tezahüratlar ile karşıladığı Saran'a bir destek de eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız."

NE OLMUŞTU?
Koç, kendisinin görev yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin başarısız sonuçlar almasının ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmiş, Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek, Koç'un iddialarını yalanlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da karısını silahla öldüren şüpheli Ağrı'da sınırda yakalandı
Manisa'da karısını silahla öldüren şüpheli Ağrı'da sınırda yakalandı
Okan Buruk'tan galibiyet sonrası transfer sözleri
Okan Buruk'tan galibiyet sonrası transfer sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2026 bütçesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2026 bütçesi mesajı
Arda Okan Göztepe'yi sırtladı! Avrupa inadı...
Arda Okan Göztepe'yi sırtladı! Avrupa inadı...
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon için 2026 ve 2027 hedefi
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon için 2026 ve 2027 hedefi
Kasımpaşalı futbolcudan şok iddia: Hakem bize söylemişti...
Kasımpaşalı futbolcudan şok iddia: Hakem bize söylemişti...
Aston Villa, Premier Lig devini yıktı!
Aston Villa, Premier Lig devini yıktı!
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
Mauro Icardi golünü attı, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi golünü attı, Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray evinde hata yapmadı: 3 gol, 3 puan!
Galatasaray evinde hata yapmadı: 3 gol, 3 puan!
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan İran’a sert tehdit
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan İran’a sert tehdit