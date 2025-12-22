BIST 11.342
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2026 bütçesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, bütçenin Türkiye, millet ve ekonomi için hayırlı olmasını dileyerek, süreçte emeği geçen Gazi Meclis ve milletvekillerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

"2026 YILI BÜTÇEMİZ HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."

