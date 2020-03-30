Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin rakamları paylaştı. Buna göre vaka sayısı 10 bin 827'ye yükselirken ölenlerin sayısı ise 37 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin 30 Mart istatistiklerini yayınladı. Bugün yapılan test sayısı 11 bin 535 olarak açıklanırken yeni vaka sayısı ise bin 616 olarak gerçekleşti.

Açıklanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre toplam test sayısı yapılan 11 bin 535 test ile 76 bin 981'e yükselirken vaka sayısı ise 10 bin 827'ye yükseldi.

Tablonun en dikkat çeken rakamları ise bugün vefat edenlerin sayısı oldu. Son günlerin en yüksek ölüm oranı bugün gerçekleşerek 37'ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ölenlerin sayısı yeni eklenenlerle birlikte 168 olarak gerçekleşti.

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