Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla eylem planı hazırlanacak. İklime duyarlı hastalık listesinin hazırlanması için "İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu" kurulacak.

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından, iklim değişikliğinin sağlık üzerine olan etkisinin belirlenmesi ve azaltılması için kurumsal kapasite güçlendirilerek, kurumlar arası işbirliği artırılacak.

Bu doğrultuda, halk sağlığını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla eylem planı hazırlanacak.

Hassas gruplara yönelik bilgilendirici ve yönlendirici broşür ve afişler hazırlanacak. İklime duyarlı hastalık listesinin hazırlanması için "İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu" kurulacak.

Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılması için kanser tarama programları da dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş tarama programları yaygınlaştırılacak, erken teşhis oranları artırılacak.

Birinci basamak sağlık tesisleri bünyesinde kanser tarama merkezlerinin sayıları artırılacak, mevcut merkezlerin ise altyapıları güçlendirilecek.

Konjenital kalp hastalıkları tarama programı başlatılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek yıl, tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde ulusal düzeyde kritik konjenital kalp hastalıkları tarama programı da başlatılacak.

Ayrıca, Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimleri, KETEM Uyum Eğitimleri ve erken teşhise yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek. Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına kronik hastalıklar, kronik hastalık risk faktörleri hakkında yüz yüze yöntemle farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinin verilmesine devam edilecek.

Bunun yanı sıra çocuk, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri güçlendirilecek, evlilik öncesi ve yenidoğan programları yaygınlaştırılacak, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması sağlanacak. Acil obstetrik bakım eğitimi programına gebelik enfeksiyonları ve servikal yetmezlik eğitimleri eklenerek, sağlık personeline acil obstetrik bakım eğitimleri verilecek. Acil serviste görevli hekimlere çocuk acil temel eğitim programı düzenlenecek.

Bakanlık, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik de birtakım çalışmalar yapacak.

Bu kapsamda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik görsel medya paylaşımları yapılacak, halk eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve internet ortamında güvenli sağlık bilgisi yayınlarına yer verilecek.

İl sağlık müdürlükleri tarafından okullarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler verilecek, fiziksel aktivite etkinliklerinin düzenlenmesine devam edilecek.

Birinci basamakta bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen beslenme danışmanlığı hizmetinin sayısı da artırılacak.