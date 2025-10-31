MediaMarkt'ta "Rengarenk Şahane Kasım" kampanyası başladı

MediaMarkt'ın "Rengarenk Şahane Kasım" kampanyası, 3 Kasım'a kadar çok sayıda teknoloji ürününü tüketicilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, "Şahane Kasım"a özel kampanyalarıyla tüketicilere fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

MediaMarkt Türkiye, 3 Kasım'a kadar sürecek kampanyayla çok sayıda teknoloji ürününü müşterileriyle buluşturuyor.

Kampanya kapsamında Nespresso Essenza Mini C 30 Kahve Makinesi 7 bin 799 lira, Braun 5 Serisi 50-B1000S Blu Islak & Kuru Kullanım Tıraş Makinesi 3 bin 299 lira, Tefal Premiss Tartı Baskül 899 lira, Philips BHS520/00 5000 Serisi, Bukle Yapma Özellikli, Argan Yağı Katkılı, İyonik Bakım, Isıya Dayanıklı Saç Düzleştirici 3 bin 999 lira ve Oral B iO 2 Serisi Şarjlı Diş Fırçası 3 bin 899 liradan satışa sunuluyor.

Kampanya, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 102 mağazası, mobil uygulaması ve çevrim içi alışveriş sitesinde geçerli olacak.